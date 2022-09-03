«Генетическая несовместимость с мужем»: Наталья Фриске три раза теряла ребенка

Наталья Фриске рассказала Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» о том, что ей очень тяжело далась дочка Луна. Как выяснилось, девушка очень долго не могла забеременеть.

«У меня было три выкидыша. Как нам объяснил потом врач - у нас с мужем - генетическая несовместимость. И что только я не делала перед ЭКО, но ничего не помогло», - отметила Наталья.

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Фриске сделала ЭКО в 2017 году. Ребенок снова не выжил, на седьмой неделе у нее началось кровотечение.

К счастью, девушке удалось стать мамой. У нее подрастает прекрасная девочка Луна.