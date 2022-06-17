Гендиректор «Медиаслова»: Россия вернет прежний уровень кинопроката за два года

Гендиректор кинокомпании «Медиаслово» Шарапов заявил на форуме ПМЭФ: уход из России зарубежных кинокомпаний негативно повлиял на работу кинотеатров, но можно противопоставить этому фактору развитие отечественного кино.

Кинотеатры пытаются решить проблему по-разному. Одни начали показывать старые отечественные фильмы, в других же проходят премьеры российских картин.

«Просто освободившаяся емкость большая, а у нас столько фильмов не снималось. 60-70% проката — иностранное кино. В перспективе двух-трех лет, может быть, недостаток восполнят. И, возможно, вернутся иностранцы», — объяснил Шарапов.

По его мнению, нашим режиссерам нет смысла снимать подобие западных фильмов о супергероях: этот жанр не слишком популярен у российского кинозрителя. Как сказал Шарапов:

«У нас просто другая культура. Есть, к примеру, «Последний богатырь» и другие успешные коммерческие проекты, которые дети смотрят. Супергеройские фильмы — это больше про западную культуру», — сообщает телеканал «360».

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