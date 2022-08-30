«Гела сделал мне предложение почти сразу и не раз: и на Эйфелевой башне, и в Америке»: Климова — о бурных страстях с Месхи

Екатерина Климова в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» намекнула, что когда в ее жизни появился Гела Месхи, она уже твердо стояла на ногах. Молодой возлюбленный по-человечески и по-женски отогрел свою вторую половинку. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» снова почувствовала себя маленькой девочкой, слабой и любимой.

При этом Климова дала понять, что этих отношений могло бы и не быть, если бы за плечами у нее не было того опыта, когда ты слишком много требуешь от человека. Екатерина понимала, что не может подчинять себе возлюбленного. По словам актрисы, она очень обожглась в свое время на этом «мое».

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«Как мне говорил отец: «Твои только сопли под носом». И когда ты с этим отношением уже к жизни подходишь, к какой-то встрече, которая тебе дарована судьбой, все гораздо проще. Проще не требовать от человека того, чего он не может тебе дать», — отметила Климова.

Актриса намекнула, что не каждый мужчина решился бы вступить в отношения с женщиной старше, да еще и с тремя детьми.