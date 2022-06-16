Гела Месхи впервые за долгое время заговорил о единственной дочери от Екатерины Климовой

Екатерина Климова родила от Гелы Месхи свою младшую дочку Беллу. 44-летняя актриса хотя и находится в разводе с отцом своего ребенка, не препятствует ему навещать и общаться с малышкой. В семье Климовой царит весьма необычная обстановка. Сама актриса как-то призналась, что иногда их дом наводняют воскресные папы.

Так, у старшей дочки Екатерины, Лизы, свой отец — ювелир Илья Хорошилов. У сыновей Матвея и Корнея — Игорь Петренко. Всего Климова трижды была замужем и всем своим мужчинам рожала детей. Естественно, расставшись с возлюбленными, она сохранила с ними дружеские отношения. Именно поэтому и Хорошилов, и Петренко наведываются в дом к Екатерине, чтобы увидеться со своими детьми.

Гела Месхи не так часто откровенничает с прессой. В беседе с Hello! актер впервые за долгое время заговорил о своем единственном ребенке.

Экс-мужа Екатерины Климовой спросили, будет ли он выступать против, если его дочка Белла захочет сниматься в кино, когда станет взрослой.