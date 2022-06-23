Гела Месхи хочет во второй раз жениться на Екатерине Климовой

Знакомая Гелы Месхи и актрисы Екатерины Климовой заявила, что актер не против во второй раз жениться на звезде. После расставания он вдруг резко понял, что лучше женщины ему просто не найти. После развода отношения в звездной паре улучшились.

«Мне кажется, Месхи все пересмотрел, переоценил и теперь «перевоспитался». Он повзрослел, стал настоящим мужчиной. Возможно, они вновь будут мужем и женой. По-моему, они по-прежнему любят друг друга», — отметила знакомая пары.

Как отмечают близкие пары, Месхи и Климова уже чуть ли не живут вместе. При этом все настаивают, что Климова Месхи также не разлюбила. Кстати, у пары получаются красивые дети. Это еще одна из причин, что они могут снова сойтись, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Месхи и Климовой есть совместная дочь Белла. Несколько лет назад пара распалась. Поговаривают, что у Месхи была интрижка на стороне, а Климова его не простила.

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