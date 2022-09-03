«Где за это платят»: Андрей Макаревич* высказался о своем статусе иноагента

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* отреагировал на внесение себя в список иноагентов 2 сентября. Музыкант порадовался у своем Telegram-канале этому событию и написал несколько строк по такому случаю.

«Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», - написал музыкант.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Макаревич* с весны живет в Израиле, куда уехал вместе с молодой женой. Там у него родился сын, но счастливое событие не отвлекло артиста от происходящих событий - он не раз высказал свою позицию, оскорбил россиян и лишился заработков на родине.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента