«Где-то взрыднул один Нагиев?»: Рудова выставила на показ рельефный животик с выпуклостями

Наталья Рудова обладает привлекательной внешностью. Так, красавица блондинка всегда окружена мужчинами. В личном микроблоге звезда делилась снимками с Дмитрием Нагиевым, с которым снималась в кино. Поговаривали, что шоумен не раз одаривал строптивицу-партнершу комплиментами.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Актриса тщательно следит за своей фигурой и старается поддерживать тело в тонусе. Она показала свежее фото, на котором предстала в топике без белья и в шортиках. Рудова козырнула тонкой талией и рельефным животиком с выпуклостями.
Наталья Рудова в шортиках. Фото: личный архив
«Где-то взрыднул один Нагиев?», «Хорошенькая!», «Только белья не хватает!», «Что? Вся одежда в стирке?», «Соблазнительная блонди», — стали писать фолловеры.