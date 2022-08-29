«Где-то взрыднул один Нагиев?»: Рудова выставила на показ рельефный животик с выпуклостями

Наталья Рудова обладает привлекательной внешностью. Так, красавица блондинка всегда окружена мужчинами. В личном микроблоге звезда делилась снимками с Дмитрием Нагиевым, с которым снималась в кино. Поговаривали, что шоумен не раз одаривал строптивицу-партнершу комплиментами.

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Актриса тщательно следит за своей фигурой и старается поддерживать тело в тонусе. Она показала свежее фото, на котором предстала в топике без белья и в шортиках. Рудова козырнула тонкой талией и рельефным животиком с выпуклостями.