«Где вы были?!»: Максим Галкин приложил поклонника, вручившего ему букет, на концерте в Израиле

Максим Галкин, потерявший возможность зарабатывать на роскошную жизнь в России, сейчас выступает в Израиле.

Практически каждый день пародист дает концерты в небольших городках этой страны. Так, накануне Максиму Галкину рукоплескали поклонники в Кирьят-Моцкине — городе с населением чуть больше сорока тысяч человек.

Чтобы все понимали, как тепло его принимают в Израиле, Максим Галкин исправно публикует видеоотчеты о концертах в микроблоге.

На этот раз он показал финал своего выступления в городе Кирьят-Моцкин. В кадре запечатлен момент, когда Максим Галкин вышел на поклон к зрителям.

Он с букетами цветов в руках кланяется публике, кричащей ему «Браво!». В этот момент к сцене спешит запоздалый зритель и протягивает Максиму Галкину еще один букет цветов. Но вместо благодарности Максим Галкин отпускает в адрес поклонника шутку.