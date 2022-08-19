«Где ты взяла эти прошлогодние копытца?»: Собчак потроллила Канделаки за старомодные туфли

Когда Ксении Собчак становится скучно, она вспоминает про существование своей бывшей подруги Тины Канделаки и троллит ее в Сети. Судя по всему, в Латвии ведущей сейчас не очень весело в компании сына, поскольку в соцсетях блондинка явно активизировалась.

Накануне она раскритиковала Тину Канделаки за «укороченные штанишки», а теперь накинулась на экс-приятельницу за ее туфли, которые сочла старомодными.

«Любимая, твой стилист прислал мне букет с запиской «спасибо, она слушает только тебя».

С «черным низом» сильно лучше, хвалю. Но где ты взяла эти прошлогодние лопатки-копытца Вottega, да еще розового цвета? Наф-наф умер от зависти…. Ох. Их во-первых, все уже относили в прошлом году, а во-вторых вообще они не живут с этим платьем», — написала в своем телеграме Ксения Собчак.

Она заметила, что сейчас шоппинг затруднен, но вполне приличные вещи все равно можно купить в ЦУМе.