«Где теперь деньги берет?»: Щербаков высмеял Омарова после развода с Бородиной

Почти год назад Ксения Бородина и Курбан Омаров объявили о разводе. В браке они прожили шесть лет. Причины расставания экс-супруги не озвучивали, но периодически намекают в Сети на измены друг друга.

Ранее Курбан заявлял, что Ксения изменила ему с лучшим другом Трофимом Симищенко. Мимо этой истории не смогли пройти комики Илья Соболев и Алексей Щербаков.