«Где теперь деньги берет?»: Щербаков высмеял Омарова после развода с Бородиной

Почти год назад Ксения Бородина и Курбан Омаров объявили о разводе. В браке они прожили шесть лет. Причины расставания экс-супруги не озвучивали, но периодически намекают в Сети на измены друг друга.
Ранее Курбан заявлял, что Ксения изменила ему с лучшим другом Трофимом Симищенко. Мимо этой истории не смогли пройти комики Илья Соболев и Алексей Щербаков.
Курбан Омаров и Ксения Бородина. Фото: Global Look Press
«Тут такое было... Ты и не знаешь, наверное. Короче, Бородина разбежалась с мужиком этим своим. Вот так...», - написал Соболев в блоге.
«И где он теперь деньги берет?» - поинтересовался Щербаков.
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Напомним, после развода Бородина оставила себе загородный дом, а Омаров перебрался в московскую квартиру.