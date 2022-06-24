Где состоится прощание с Юрием Шатуновым

Любимец миллионов жителей постсоветского пространства и лицо целой эпохи Юрий Шатунов умер от инфаркта в ночь на 23 июня 2022 года.

Попрощаться с артистом его поклонники смогут 26 июня с 10 до 15 часов в прощальном зале Троекуровского кладбища. Адрес: улица Рябиновая, 24.

Известно, что прощание будет организовано именно для публики. Родственники и друзья Юрия Шатунова решили проводить его в последний путь без посторонних глаз.

Близкие решили кремировать музыканта. Захоронят урну 28 июня в Москве, на Троекуровском кладбище.

Источник: КП.

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