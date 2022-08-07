«А где смеяться?»: Шахназаров – о концерте Галкина в Риге

Некоторое время назад Максим Галкин и Алла Пугачева перебрались в Латвию. А накануне шоумен дал концерт в Риге. Выступление он начал на латышском языке, но после перешел на русский.
Публицист Михаил Шахназаров, увидев кадры в Сети, высказал свое мнение.
«Надолго пародиста не хватило. Пришлось переобуваться обратно на русский. А где смеяться, спросите вы. Слушателей заплесневелых миниатюр Галкина с каждым годом становится меньше», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева купила барокамеру. Покупка обошлась почти в 3 млн рублей. Правда, доставить ее из России в Израиль так и не смогли.