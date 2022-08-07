«А где смеяться?»: Шахназаров – о концерте Галкина в Риге

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева купила барокамеру. Покупка обошлась почти в 3 млн рублей. Правда, доставить ее из России в Израиль так и не смогли.