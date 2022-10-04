«Где платят, там у них и Родина»: Сергей Никоненко обрушился на Аллу Пугачеву после ее слов о «холопах»

Известная певица Алла Пугачева вновь наделала много шума. По некоторым данным, Примадонна на днях покинула Россию и сейчас вместе с Гарри и Лизой находится в Израиле.

Оттуда Алла Пугачева назвала всех, кто ополчился против нее, «холопами». Слова Примадонны вызвали гнев в звездном сообществе.

Коллеги Аллы Пугачевой уже поспешили высказать свое отношение к ее высказыванию. Популярный артист Сергей Никоненко тоже дал понять, что возмущен резкими фразами Аллы Борисовны.

«Она все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные. Мальчишка, которого она пригрела, — тоже проститутка. Для них понятий «Родина» и «Отечество» не существует. Где платят, там у них и Родина. Для меня они грязные люди — что Алла, что ее мальчишка-засранец», — высказался Сергей Никоненко.

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По материалам «Абзаца»