«Где-то, наверное, 85-90 тысяч»: Бестемьянова пожаловалась на пенсию

Елена Бестемьянова в беседе с Лерой Кудрявцевой как-то призналась, какую пенсию она получает от государства. Как оказалось, олимпийская чемпионка может похвастаться вполне достойным пособием. При этом сама фигуристка дала понять, что этих денег на жизнь ей не хватает. Елена Филимоновна намекнула, что у нее много трат. Каких именно, говорить не стала.

«Где-то, наверное, 85-90 (тысяч рублей). Но у меня так много забот, мне этого не хватает», — заявила Бестемьянова в интервью на НТВ.

Фигуристка пояснила, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов.

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Говоря о своей пенсии и основных тратах, Елена Бестемьянова подметила, что не считает себя транжирой. Фигуристка особо не тратится на продукты, зато при желании может купить люксовое украшение. К примеру, кольцо с бриллиантом за 2-3 тысячи долларов.

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