Где на вокзале Оренбурга находился киоск, в котором продавались первые кассеты «Ласкового мая»

Композитор Сергей Кузнецов в начале февраля 1988 года вместе с музыкантом Юрием Шатуновым записал первый магнитоальбом «Ласкового мая».
Андрей Саблин на месте, где располагался киоск. Фото: кадр из фильма «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны».
Об этом рассказали в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны». После этого он отправился с ним на железнодорожный вокзал Оренбурга.
«Вот здесь в 1988 году находился киоск звукозаписи, откуда, собственно, «Ласковый май» и шагнул на российские просторы. Нередко можно было увидеть такую картину, как Сергей Кузнецов тащит полную коробку записанных кассет со своим альбомом, который в течение недели расходился через поезда дальнего следования», - рассказал журналист Андрей Саблин.
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Напомним, что именно Сергей Кузнецов написал первые и главные хиты «Ласкового мая». С ними Юрий Шатунов стал всенародным любимцем и кумиром миллионов.