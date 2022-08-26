Где на вокзале Оренбурга находился киоск, в котором продавались первые кассеты «Ласкового мая»

Об этом рассказали в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны». После этого он отправился с ним на железнодорожный вокзал Оренбурга.

«Вот здесь в 1988 году находился киоск звукозаписи, откуда, собственно, «Ласковый май» и шагнул на российские просторы. Нередко можно было увидеть такую картину, как Сергей Кузнецов тащит полную коробку записанных кассет со своим альбомом, который в течение недели расходился через поезда дальнего следования», - рассказал журналист Андрей Саблин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что именно Сергей Кузнецов написал первые и главные хиты «Ласкового мая». С ними Юрий Шатунов стал всенародным любимцем и кумиром миллионов.