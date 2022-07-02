Где на самом деле сейчас находится Андрей Разин

Продюсер Андрей Тимофеев, который сотрудничал с создателем «Ласкового мая» Андреем Разиным, сообщил, где на самом деле сейчас находится его коллега.

«После похорон Юры Шатунова я написал Разину, спросил, почему он не прилетел. Тот прочитал и ничего не ответил, — сообщил Тимофеев сайту kp.ru. — По заявлением самого Андрея я думал, что он в США. Но сегодня позвонил наш общий знакомый — по его словам, продюсер приобрел апартаменты в Анталии, где, собственно, и обосновался».

По словам Тимофеева, Разин намеренно скрывается, так как боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь поклонники Юры Шатунова уверены, что именно продюсер мог подорвать здоровье скоропостижно скончавшегося артиста.

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