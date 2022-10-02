Где на самом деле находится Ургант: Меньшова выдала положение пропавшего ведущего

Люди перестали видеть Ивана Урганта на экране и бьют тревогу.
Иван Ургант.

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

После того, как Иван Ургант перестал выходить в эфир с выпусками шоу «Вечерний Ургант», публика не может не тревожиться.

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То и дело в Сети появляются домыслы – где якобы на самом деле находится ведущий, который с проектом отправился на длительные каникулы.

Юлия Меньшова раскрыла реальное положение дел, успокоив его почитателей.

«Ваня Ургант, насколько мне известно, вообще все это время находится в Москве. И никогда не покидал ее надолго за прошедшие полгода. И я реально не понимаю причин такой мощной общественной фронды в его адрес», - прокомментировала Юлия Меньшова.

Источник: Telegram-канал «Империя очень зла».

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