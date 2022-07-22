А где Гарри и Лиза? Галкина и Пугачеву видели в Юрмале одних, без детей

Звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачева не взяли наследников в гости к друзьям.
Алла Пугачева и Максим Галкин с Гарри и Лизой

Алла Пугачева и Максим Галкин с Гарри и Лизой. Фото: соцсети

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным уже почти полгода не появлялась в России. Сначала пара вместе с детьми Гарри и Лизой жила в Израиле, а когда там стало слишком жарко, перебралась в комфортную прохладную Юрмалу.

В этом городе проводит лето и подруга Пугачевой и Галкина, певица Лайма Вайкуле. Накануне Максим Галкин поделился в микроблоге видео, которым сообщил, что вместе с женой направляется в гости к Лайме.

«Вот, едем в гости к Лайме, какая у меня красотка сидит», - поделился Максим Галкин.

Максим Галкин заснял просторный салон шикарного авто с сиденьями в три ряда.

Рядом с водителем сидел сам Максим Галкин, а сзади, из-за его спины выглядывала Алла Пугачева, просившая мужа снять ее красиво.

Поклонников пары удивило, что в машине они не увидели детей пары, близнецов Гарри и Лизу. Вероятно, они остались дома под присмотром няни.

Почему Пугачева и Галкин не взяли в гости к Лайме Вайкуле наследников, можно только догадываться.

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