А где Гарри и Лиза? Галкина и Пугачеву видели в Юрмале одних, без детей

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным уже почти полгода не появлялась в России. Сначала пара вместе с детьми Гарри и Лизой жила в Израиле, а когда там стало слишком жарко, перебралась в комфортную прохладную Юрмалу.

В этом городе проводит лето и подруга Пугачевой и Галкина, певица Лайма Вайкуле. Накануне Максим Галкин поделился в микроблоге видео, которым сообщил, что вместе с женой направляется в гости к Лайме.