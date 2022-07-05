Газманов рассказал, как его имя связано с мошеннической рекламой «чудо-препарата» для лечения суставов

Эта история началась еще два года назад. Тогда в интернете стали появляться яркие материалы о том, что Олегу Газманову удается оставаться таким сильным, бодрым и спортивным исключительно благодаря «чудо-средству» для лечения суставов.

Эти статьи дополнялись фальшивыми интервью, в которых артист якобы жаловался на «убогую» российскую медицину, которая много лет не могла ему помочь, и расхваливал средство, полученное от немецкого врача-ревматолога.

Когда об этом узнал Газманов, его возмущению не было предела. Артист эмоционально высказался о мошенниках, наживающихся на его имени, и объяснил: никакими препаратами не пользуется, своей подвижностью и энергичностью обязан генам и регулярным тренировкам.

Эта история как-то подзабылась, но вот теперь получила продолжение. В популярных соцсетях начали снова появляться предложения для доверчивых пенсионеров: купите наше средство, им пользуется Газманов! Артист прокомментировал ситуацию, пояснив, что сталкивается с эксплуатацией своего имени уже не в первый раз, и предупредив, чтобы люди не верили этим объявлениям.

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«Мошенники просто берут мои фотографии, какое-то мое интервью на другую тему, набирают из него выдержки, либо вообще пишут не то, что я рассказывал… Я обращался, кстати, в правоохранительные органы, и они обнаружили, что «ноги растут» из Украины, поэтому с ними не могут ничего сделать…»

Олег Газманов добавил, что он бы с радостью боролся с мошенниками законными путями, но такой возможности нет.

«Мне сказали, что даже если я выиграю суд у тех, кто распространяет фейковую информацию обо мне, им назначат штраф в 50 тысяч рублей, а они получат рекламу. Но ведь здесь затронута моя честь и деловая репутация. Вот если бы был какой-то неподъемный штраф, тогда это оказалось бы действенно. Пока мошенников не будут давить как клопов — они будут делать, что хотят», — приводит слова артиста издание МК.

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