Газманов хлестко поставил беглецов в Грузию на место: неожиданно всплыл Барыкин

Родион Газманов высмеял мужчин, которые сейчас толпятся на границе с Грузией, пытаясь в безвизовой стране избежать мобилизации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Сын Олега Газманова убежден, что подобное поведение неуместно ситуации, да и не слишком подходит настоящим мужчинам.

А потому Родион Газманов решил хлестко поставить беглецов на место, высмеяв их при помощи песни Александра Барыкина «Букет».