Газманов хлестко поставил беглецов в Грузию на место: неожиданно всплыл Барыкин

Родион Газманов высмеял мужчин, которые сейчас толпятся на границе с Грузией, пытаясь в безвизовой стране избежать мобилизации.
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Сын Олега Газманова убежден, что подобное поведение неуместно ситуации, да и не слишком подходит настоящим мужчинам.
А потому Родион Газманов решил хлестко поставить беглецов на место, высмеяв их при помощи песни Александра Барыкина «Букет».
«Я буду долго гнать велосипед,
За КПП его остановлю,
Нарву цветов и подарю букет
Грузинскому погранпатрулю!» — перефразировал композицию Газманов.