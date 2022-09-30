Газманов хлестко поставил беглецов в Грузию на место: неожиданно всплыл Барыкин

 Родион Газманов утер нос тем, кто пытается уйти от мобилизации.
Родион и Олег Газмановы.

Родион и Олег Газмановы. Фото: Global Look Press

Родион Газманов высмеял мужчин, которые сейчас толпятся на границе с Грузией, пытаясь в безвизовой стране избежать мобилизации.

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Сын Олега Газманова убежден, что подобное поведение неуместно ситуации, да и не слишком подходит настоящим мужчинам.

А потому Родион Газманов решил хлестко поставить беглецов на место, высмеяв их при помощи песни Александра Барыкина «Букет».

«Я буду долго гнать велосипед,

За КПП его остановлю,

Нарву цветов и подарю букет

Грузинскому погранпатрулю!» — перефразировал композицию Газманов.

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