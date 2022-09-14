Гаспарян назвал совпадением эпического и трагикомического масштаба появление синяков на лице Соловьева

Также Гаспарян заметил, что Пугачева блистательно троллила Михалкова.

«Этой фразой из «Рабы любви». И третий пост на фоне белого квадрата. Абсолютно чувственные слова с похорон Горбачева. Надо быть смелым и мудрым человеком, чтобы так безупречно провести линию в такой стремной ситуации. Другие бы стали объяснять свои поступки с пеной у рта. А Пугачева благородно образом сделала все. Она наводит порядок потихонечку», - заявил Гаспарян.

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Напомним, что Владимир Соловьев так и не объяснил, откуда на его лице появились синяки. Ранее Пугачева обмолвилась, что хотела бы дать в морду одному человеку. Многие посчитали, что речь как раз шла о Соловьеве.