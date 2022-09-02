Гарри на голову выше Лизы: Пугачева впервые за долгое время показала подросших детей от Галкина

Близнецы отправились в третий класс.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Фото: соцсети

Покинувшая полгода назад Россию Алла Пугачева вернулась в страну. 1 сентября певица повела сына Гарри и дочь Лизу в третий класс. Как это было, она показала у себя в микроблоге, в котором уже давно ничего не публиковала.

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Гарри и Лиза за лето очень подросли. Брат уже давно обгонял сестренку ростом, а теперь и вовсе вытянулся на целую голову. Близнецы позировали маме, стоя на праздничной линейке, и кадры очень быстро разлетелись по Сети, вызвав волны умиления у поклонников Примадонны.

«Милота!», «Какие красивые детки!», «Как они похожи!», «Повзрослели!», «Успехов в учебе», «Такие взрослые…», «Милашки», «Какие уже взрослые, успехов Гарри и Лизе, отличных оценок и верных друзей», - пишут в комментариях люди.

Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети

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