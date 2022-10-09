Гарри и Меган планировали помириться с королевой Елизаветой II в 2023 году

Британский принц Гарри и его жена через несколько месяцев собирались начать операцию по налаживанию отношений с королевой Елизаветой II, а через нее — со всей королевской семьей. Но бабушка принца, к сожалению, покинула этот мир и примирение не состоялось.

«Грядущий 2023-ий год должен был стать годом их примирения», - цитирует The Sun слова инсайдера.

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