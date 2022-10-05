«Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают»: близкая подруга выдала семейную тайну Пугачевой

Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой улетела за границу. Как писали в СМИ, в Израиль. Сама Примадонна дала понять, что ей также ненавистны люди, которым она неприятна как личность.

Оказывается, Алла Борисовна не собиралась покидать страну, когда вернулась в Россию после длительного отсутствия. Она даже отвела детей в школу первого сентября. Вот только в элитной гимназии двойняшки проучились всего месяц.

Дети Примадонны столкнулись с тем, что другие ребята обсуждали некоторые моменты об их семье, в частности, слухи касались шоумена Максима Галкина*. Чтобы оградить детей от подобного стресса певица решила увезти их за границу. Истинную причину отъезда Аллы Борисовны озвучила ее давняя приятельница.

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«Они ведь пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать. Потому что у нас есть люди очень добрые, а есть не очень добрые. «А где твой папа, а что?». Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут. А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают», — приводит News.ru слова Любови Аксеновой.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента