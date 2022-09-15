Гарри чаевничал с мамой, а Лиза покорно убирала тарелки со стола: дочка Пугачевой не брезгует помогать прислуге в замке

Дети Аллы Пугачевой - двойняшки Гарри и Лиза с малолетства помогают взрослым по дому. Они и пол могут подмести, и пропылесосить, и пыль протереть, и крошки со стола после обеда стряхнуть - причем все в игровой форме. К этому их приучила няня Оксана. А Примадонна только поддерживает такие воспитательные моменты, считая, что дети должны сами наводить после себя порядок. В том числе и в игровой комнате с книжками.

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