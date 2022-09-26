Гарика обобрали, а Пашу загнали под каблук: униженный Воля ответил Харламову ехидной шуточкой

Гарик Харламов не стал щадить чувства близкого друга, с которым вот уже который год выступает в дуэте на одной сцене. Резидент «Камеди клаб» выпустил в Павла Волю острую стрелу юмора, задев его тонкую натуру. Так, разговор зашел о жене шоумена красавице-спортсменке Ляйсан Утяшевой. Гимнастка обладает стальным характером и это не удивительно. Иначе как бы она могла завоевывать золотые медали на соревнованиях.
При этом Харламов дал понять, что Ляйсан держит в железном кулачке не только детей — сына Роберта и дочку Софию, но и загнала под своей изящный каблучок любимого мужа.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Терпеть шуточки комика Павел Воля не стал, ехидно подколов друга тем, что его бывшая жена Кристина Асмус едва не оставила его без штанов.
«Павел, у меня есть хоть какой-то вес. В отличие от вас. Кстати, вы знаете, почему Пашу не сдувает? Потому что он все время под каблуком», — острил Харламов.
«Ты эту шутку расскажи у себя дома, в полдоме», — парировал Павел Воля.