Гарика обобрали, а Пашу загнали под каблук: униженный Воля ответил Харламову ехидной шуточкой

Гарик Харламов не стал щадить чувства близкого друга, с которым вот уже который год выступает в дуэте на одной сцене. Резидент «Камеди клаб» выпустил в Павла Волю острую стрелу юмора, задев его тонкую натуру. Так, разговор зашел о жене шоумена красавице-спортсменке Ляйсан Утяшевой. Гимнастка обладает стальным характером и это не удивительно. Иначе как бы она могла завоевывать золотые медали на соревнованиях.

При этом Харламов дал понять, что Ляйсан держит в железном кулачке не только детей — сына Роберта и дочку Софию, но и загнала под своей изящный каблучок любимого мужа.

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Терпеть шуточки комика Павел Воля не стал, ехидно подколов друга тем, что его бывшая жена Кристина Асмус едва не оставила его без штанов.