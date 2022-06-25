Гарик Сукачев поздравил красавицу-дочку с окончанием школы

Музыкант Гарик Сукачев в «Телеграм» опубликовал снимок со своей дочерью Анастасией, которой исполнилось не так давно 18 лет.
«Внушительный период жизни - школа позади. С праздником вас дорогие выпускники, родители и педагоги! Выпускники! Уверенной дороги вам, веселого студенчества и позитивных перспектив!»
Напомним, что Гарик Сукачев женат с 1983 года на Ольге Королевой. Именно ей он посвятил одну из своих лучших песен «Ольга».
Гарик Сукачев с дочкой. Фото: "Телеграм" Гарика Сукачева
У Гарика Сукачева также есть сын Александр. Он по профессии режиссер.
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