Гарик Сукачев поздравил красавицу-дочку с окончанием школы

Как отметил музыкант, он желает всем выпускникам уверенной дороги.
Гарик Сукачев

Гарик Сукачев. Фото: Global Look Press

Музыкант Гарик Сукачев в «Телеграм» опубликовал снимок со своей дочерью Анастасией, которой исполнилось не так давно 18 лет.

«Внушительный период жизни - школа позади. С праздником вас дорогие выпускники, родители и педагоги! Выпускники! Уверенной дороги вам, веселого студенчества и позитивных перспектив!»

Напомним, что Гарик Сукачев женат с 1983 года на Ольге Королевой. Именно ей он посвятил одну из своих лучших песен «Ольга».

Гарик Сукачев с дочкой. Фото: "Телеграм" Гарика Сукачева

У Гарика Сукачева также есть сын Александр. Он по профессии режиссер.

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