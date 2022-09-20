Гарик Сукачев поддержал решение Аллы Пугачевой

Премьера российского фильма собрала невероятное количество знаменитостей, среди которых были среди прочих и Гарик Сукачев с дочерью Дарьей. Музыкант нечасто выходит в свет, поэтому его появление вызвало оживление у публики.

Поскольку в последние дни все говорят только о громком заявлении Аллы Пугачевой, призвавшей внести ее в списки иноагентов вслед за ее мужем, вопрос по этому поводу задали и Сукачеву. Однако выяснилось, что певец не следит за тем, что и где говорит Примадонна. Гарик удивился, услышав новость, и выразил свою поддержку Алле Борисовне.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Ну что я могу сказать: хорошая жена! Солидарна. Молодец», — приводит слова музыканта издание МК.

А вот Филипп Киркоров комментировать заявление бывшей жены никак не стал: певец молча ушел за кулисы.