Гарик Сукачев по решению суда закрыл полумиллионный долг за «коммуналку»

Известный российский музыкант Гарик Сукачев наконец-то расплатился по долгам за коммунальные услуги. Для того, чтобы «выбить» эти деньги, ТСЖ «Арт-Хаус» пришлось обратиться в суд.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы, с Сукачева взыскали весь его долг, а также некоторую часть пени за просрочку оплаты. В общей сложности он заплатил ТСЖ «Арт-Хаус» 514 723 рублей.

Столь большой долг музыкант «копил», игнорируя счета за коммунальные услуги, на протяжении трех с лишним лет.

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