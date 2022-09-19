Гарик Харламов впервые раскрыл свои баснословные расходы

Резидент Comedy Club Гарик Харламов впервые признался, сколько денег он тратит на себя любимого на самом деле. В программе НТВ «Ты не поверишь!» юморист озвучил точную сумму.

«На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит 7 миллионов рублей», — поделился откровением артист.

Харламов снимается в сериалах, ведет Comedy Club и периодически появляется на всевозможных проектах. Активная творческая деятельность приносит ему доход более миллиона долларов в год.

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