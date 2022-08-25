Гарик Харламов воссоединился с бывшей возлюбленной на съемках

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В соцсети актер даже выложил фото со съемочной площадки. Он запечатлелся с Катей, которая была в парике с маленькой диадемой. Также с ними позировала Радченко Екатерина.

«Гусар в работе», – заявил юморист.

Поклонники обрадовались таким новостям. Многие также надеются, что Харламов снова будет строить отношения с Ковальчук. Как и коллеги по Comedy Club фанаты желают артисту счастья.