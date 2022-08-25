Гарик Харламов воссоединился с бывшей возлюбленной на съемках

Гарик Харламов стал одним из самых известных юмористов в России. Он также ведет шоу Comedy Club. Артист не раз снимался в кино. Много лет он прожил в браке с Кристиной Асмус, которая подарила ему дочку Анастасию. В 2020 году они внезапно объявили о разводе. Если первое время бывшие супруги о личной жизни умалчивали, то потом оказалось, что они не свободны.
Если Кристина о сих пор избранника скрывает и предпочитает хранить в тайне его имя, Гарик не раз выходит в свет с Катей Ковальчук. Они вместе ездили отдыхать. Но в начале года стало известно, что влюбленные расстались. Причину такого решения они не озвучили. Однако теперь Харламов с ней воссоединился на съемках второго сезона сериала «Гусар».
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В соцсети актер даже выложил фото со съемочной площадки. Он запечатлелся с Катей, которая была в парике с маленькой диадемой. Также с ними позировала Радченко Екатерина.
«Гусар в работе», – заявил юморист.
Поклонники обрадовались таким новостям. Многие также надеются, что Харламов снова будет строить отношения с Ковальчук. Как и коллеги по Comedy Club фанаты желают артисту счастья.
Гарик Харламов, Екатерина Радченко и Екатерина Ковальчук. Фото: соцсети звезды