Гарик Харламов показал, как бы он выглядел, если бы родился в Японии

Гарик Харламов, пока не выходит проект Первого канала «Давай поженимся!», вынужден осваивать новые рубежи юмора в соцсетях.

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На этот раз экс-муж Кристины Асмус показал публике, как бы выглядел он и его коллеги по Comedy Club, если бы родились в Японии. Артист видоизменил внешности комиков, но оставил их вполне узнаваемыми.

Стоит отметить, что артисты преобразились во вполне симпатичных азиатов.