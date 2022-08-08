Гарик Харламов показал, как бы он выглядел, если бы родился в Японии

Также Гарик Харламов изменил внешность на компьютере своих коллег по комедийному шоу.
Гарик Харламов.

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Гарик Харламов, пока не выходит проект Первого канала «Давай поженимся!», вынужден осваивать новые рубежи юмора в соцсетях.

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На этот раз экс-муж Кристины Асмус показал публике, как бы выглядел он и его коллеги по Comedy Club, если бы родились в Японии. Артист видоизменил внешности комиков, но оставил их вполне узнаваемыми.

Стоит отметить, что артисты преобразились во вполне симпатичных азиатов. 

Напомним, Гарик Харламов работает в проекте ТНТ с 2005 года, здесь он приобрел известность в качестве резидента в дуэте с Тимуром Батрутдиновым. В последнее время в паре с Павлом Волей является ведущим шоу.

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