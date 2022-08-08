Гарик Харламов показал, как бы он выглядел, если бы родился в Японии

Гарик Харламов, пока не выходит проект Первого канала «Давай поженимся!», вынужден осваивать новые рубежи юмора в соцсетях.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
На этот раз экс-муж Кристины Асмус показал публике, как бы выглядел он и его коллеги по Comedy Club, если бы родились в Японии. Артист видоизменил внешности комиков, но оставил их вполне узнаваемыми.
Стоит отметить, что артисты преобразились во вполне симпатичных азиатов.
Напомним, Гарик Харламов работает в проекте ТНТ с 2005 года, здесь он приобрел известность в качестве резидента в дуэте с Тимуром Батрутдиновым. В последнее время в паре с Павлом Волей является ведущим шоу.