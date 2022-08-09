Гарик Харламов назвал имя единственного ВИЧ-положительного на ТНТ

«Это срочный выпуск «Плохих спортивных новостей» и мы – его ведущие. Автор фразы «Лучше полчасика туда не заходить», человек, который лично знаком с Дмитрием «Люськом» Сорокиным – Гарик Харламов», - заметил соведущий Харламова шоумен Денис Дорохов.

«И единственный ВИЧ-положительный на ТНТ – Денис Дорохов», - сказал Харламов.

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Напомним, что Денис Дорохов - член команды КВН «Сборная Камызякского края», российский артист, юморист. Получил известность благодаря съемкам в телевизионном скетч-шоу «Однажды в России».