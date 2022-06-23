Гарик Харламов из «Камеди Клаб» не может поверить в то, что Юрий Шатунов умер

Ранее в Сети появились кадры, на которых Юрий Шатунов с трудом выходит из машины. Если бы не друзья, солист группы «Ласковый май» не смог бы стоять на ногах. Так плохо чувствовал себя артист. Юрий тяжело дышал, буквально глотая ртом воздух. В тот же момент за ним приехала бригада скорой помощи. Артисту была оказана медицинская помощь, однако докторам не удалось спасти Юрия Шатунова. Он ушел из жизни в возрасте 48 лет.

«Умер Юра Шатунов. Сложно поверить, что так рано. Мои соболезнования. Вечная память», - пишет Гарик Харламов.

Сообщается, что лидер группы «Ласковый май» умер в результате острой сердечной недостаточности. Его сердце остановилось в карете скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Исполнитель не был в наркотическом или алкогольном опьянении. Шатунову вызвали скорую вчера, 22 июня, примерно в 11 вечера. Он жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

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