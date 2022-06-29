«Гарик — больше мой»: Пугачева призналась, что сын ей ближе дочки Лизы

Алла Пугачева рассказала своей подруге детства Кире Прошутинской, что всю жизнь испытывала комплексы. И это несмотря на то, что считает себя человеком самодостаточным.

Из-за этого она постоянно терпела крах в отношениях с мужчинами. Представители сильной половины человечества чувствовали внутренние метания певицы и неизменно начинали на нее давить. Из-за этого приходилось расставаться с мужьями.

Внутренний покой, по словам Пугачевой, она обрела только в своем пятом браке с Максимом Галкиным. Артист никогда не пытался манипулировать своей любимой женщиной и по-настоящему стал для нее сильным плечом, которое певица с готовностью приняла, отказавшись от карьеры.

Алла Пугачева теперь, вглядываясь в своих младших детей Лизу и Гарри, видит, что сын унаследовал от нее это неумение ценить себя в полной мере. А вот дочка — его противоположность, у нее уверенности не занимать.

«Лиза — бабенка, Гарик — больше мой, с комплексами, только сейчас начал освобождаться», — сказала Пугачева Прошутинской.

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