Галкина, Урганта и Хаматову могут проверить на уплату налогов

Депутат Госдумы Иван Сухарев внес предложение проверить Чулпан Хаматову, Ивана Урганта и Максима Галкина на предмет уплаты налогов. Письмо с соответствующим призывом он направил на имя Генерального прокурора РФ.

Как указывает в письме парламентарий, в СМИ все чаще появляются данные о неоднозначных высказываниях упомянутых артистов, а также о том, что они распродают свое недвижимое имущество в России. Депутат предлагает проверить, законны ли источники заработка этих персон, а также насколько аккуратно они платят налоги.

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