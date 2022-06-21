Галкина попросили убрать навсегда с российского телевидения

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что телеведущий Максим Галкин, если когда-нибудь надумает вернуться в Россию, не должен получить шанса появиться на российском телевидении.
«Он повел себя плохо. Какими глазами он будет смотреть после того, как столько гадостей наговорил про Россию?! Думаю, что на телевидение ему путь должен быть заказан. Неужели после всего сказанного народ ему это простит и будет ходить на его концерты?»
При этом Сергей Соседов признал, что Максим Галкин — хороший ведущий. Но хамские выходки в адрес России простить ему нельзя ни в коем случае, сообщает eg.ru.
Напомним, что Максим Галкин уже четвертый месяц находится в Израиле. Он активно выступает перед местной публикой и в родную страну возвращаться не спешит.