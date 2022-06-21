Галкина попросили убрать навсегда с российского телевидения

При этом Сергей Соседов признал, что Максим Галкин — хороший ведущий. Но хамские выходки в адрес России простить ему нельзя ни в коем случае, сообщает eg.ru.

Напомним, что Максим Галкин уже четвертый месяц находится в Израиле. Он активно выступает перед местной публикой и в родную страну возвращаться не спешит.

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