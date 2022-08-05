Галкин выступил в Юрмале на латышском языке и заявил о слежке

4 августа Максим Галкин выступил с аншлагом в знаменитом концертном зале «Дзинтаре».

С самого начала муж Аллы Пугачевой удивил публику, заговорив с людьми на латышском языке. Он заявил, что изучает латышский специально, дескать ему нужно соблюдать конспирацию.

«Я начал изучать латышский язык, потому что русские теперь внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские. Они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — сказал Галкин.