Галкин в первых рядах: на Украине создадут «белый список» российских артистов

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что власти страны создадут так называемый «белый список» российских артистов. В него войдут те, кто не поддерживает в родной стране события, происходящие на Украине.

Как отметил Антон Геращенко, у него по этому вопросу состоялась беседа с заместителем министра культуры и информационной политики страны Тарасом Шевченко.

Напомним, что украинские власти исключили из списка нежелательных лиц на Украине российского юмориста Максима Галкина. В этом списке он оказался в прошлом году, сообщает МК.ru.

Напомним, что Максим Галкин в конце февраля покинул Россию. Вместе с женой певицей Аллой Пугачевой он обосновался в Израиле. В родную страну он пока возвращаться не планирует.

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