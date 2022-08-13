Галкин в двух словах описал то, что с ним сейчас происходит

Накануне Максим Галкин дал концерта в латвийском селе Роя. Населенный пункт насчитывает всего чуть более двух тысяч зрителей.
Кадрами с выступления шоумен поделился в своем аккаунте в соцсети. В конце выступления Максим поблагодарил зрителей под бурные аплодисменты.
«Я вам очень благодарен. Спасибо большое, что в этот непростой для меня период вы для меня оказались такой поддержкой и подставили свое зрительское плечо. Низкий вам за это поклон», - сказал Галкин, сделав особый акцент на сочетании «непростой период».
Напомним, ранее пользователи Сети отметили, что на зрителей, аплодирующих юмористу, «навели» синий и желтый цвета – цвета украинского флага.