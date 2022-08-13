Галкин в двух словах описал то, что с ним сейчас происходит

Накануне Максим Галкин дал концерта в латвийском селе Роя. Населенный пункт насчитывает всего чуть более двух тысяч зрителей.

Кадрами с выступления шоумен поделился в своем аккаунте в соцсети. В конце выступления Максим поблагодарил зрителей под бурные аплодисменты.