Галкин тихо отдыхает в сторонке: Пугачева засветилась на тайной вечеринке с красивым мужчиной

Алла Пугачева в сентябре появилась в России с детьми Гарри и Лизой. К удивлению, многих, она оставила своего мужа Максима Галкина* за границей.

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Вполне логично, что люди стали делать из этого определенные выводы, полагая, что в паре случился разлад и дело идет к разводу.

А сейчас Алла Пугачева к тому же засветилась на светском рауте, о котором мало кто слышал. Игорь Николаев отметил выход своего цикла пьес под названием «15 мелодий для фортепиано», не побоявшись пригласить Примадонну.

Известно, что Игорь Николаев в молодости был настоящим красавцем и всегда тесно дружил с Аллой Пугачевой.

Интересно, а как отнесется Максим Галкин к тому, что его жена вновь дружит с популярным артистом?

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.