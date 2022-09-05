Галкин согласился приехать в Россию на заработки: в обстановке строжайшей секретности

В последнее время многие отечественные артисты неожиданно исчезли с радаров. Но, как оказалось, это вовсе не означает, что они перестали выступать перед публикой.

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Основной заработок звезд — это выступления на корпоративах и частных вечеринках миллионеров. И вот они-то никуда не исчезли, просто теперь на них гостей просят не снимать знаменитостей и не выкладывать кадры в Сеть. Концерты проходят практически под грифом «секретно».

Того же Максима Галкина все еще приглашают в Россию на заработки. Как рассказала КП менеджер одного из свадебных агентств, мужа Аллы Пугачевой недавно звали на родину вести бракосочетание, но в последний момент все-таки заменили его на другую знаменитость.

«Хотя он бы прилетел, я думаю, на частном самолете клиентов», — добавила она.

Инсайдер издания не исключает, что Галкин работает на других мероприятиях в России, организовать это довольно просто.