«Галкин сильно потерял поддержку»: адвокат оценил вероятность возвращения мужа Пугачевой на телевидение

Телеведущий Максим Галкин покинул страну в числе первых, забрав с собой жену Аллу Пугачеву и двойняшек Лизу и Гарри. Бегство звезд зрители и поклонники восприняли как предательство, а дальнейшие скандальные заявления Галкина лишь подтвердили догадки людей.
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Адвокат Андрей Алешкин оценил вероятность возвращения шоумена на экраны в качестве телеведущего. Юрист уверен, что в нынешних обстоятельствах это просто невозможно.
«Ни один канал не рискнет взять Максима. Репутация и отношение аудитории имеют огромное значение. Рейтинги для канала тоже важны. Галкин, судя по комментариям в социальных сетях, сильно потерял поддержку», - объяснил ситуацию вокруг шоумена адвокат сайту «Экспресс-газета».