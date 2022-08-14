Галкин сделал заявление о своем отношении к российскому зрителю: «Обязательно придирались!»

Комик Максим Галкин заявил, что ему наскучили претензии со стороны его подписчиков. По его словам, к нему постоянно поступают претензии – буквально после каждого его поста с благодарностью зрителям.

«Обязательно придирались!» - пожаловался муж Аллы Пугачевой.

Люди утверждают, что россиянам он не говорил теплые слова после выступлений, а вот перед иностранцами якобы рассыпается в комплиментах.

Галкин утверждает, что не было ни одного концерта, после которого он бы не благодарил зрителей. При этом не важно, где его поклонники – в России, Латвии или Америке.