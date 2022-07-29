Галкин решил затмить Пугачеву, забрав часть ее репертуара себе

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву с детьми Лизой и Гарри в Латвии. И сам направился на гастроли в Турцию.

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В сети уже появились видеокадры с его выступлением в Анталье. Артист продемонстрировал своим поклонникам не только юмористический талант, но и музыкальный, исполнив старый хит своей жены Аллы Пугачевой «Арлекино».