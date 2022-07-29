Галкин решил затмить Пугачеву, забрав часть ее репертуара себе

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву с детьми Лизой и Гарри в Латвии. И сам направился на гастроли в Турцию.
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В сети уже появились видеокадры с его выступлением в Анталье. Артист продемонстрировал своим поклонникам не только юмористический талант, но и музыкальный, исполнив старый хит своей жены Аллы Пугачевой «Арлекино».
Похоже, что комик чувствует себя тем самым шутом.
Вместе с тем Алла Пугачева возвращаться сама на эстраду не собирается. По ее признанию, ей вполне нравится быть иждивенкой. За выступления на корпоративах звезда загнула такую цену, что мало, кто соглашается – до 400 тысяч евро. Но иногда охотники находятся.