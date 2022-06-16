Галкин рассказал о любимом месте в Израиле с утопающим в зелени парком

Шоумен Максим Галкин в «Телеграме» назвал свое самое любимое место в Тель-Авиве. Это парк, расположенный вдоль реки в центре города.
«Парк огромный, очень зеленый. Можно найти любые развлечения для всей семьи: прокатиться на лодочках, подняться на воздушном шаре, повеселиться на горках, погулять по ботаническому саду. Есть и панда-парк, и кафешки, и спортивные площадки со всевозможными тренажерами».
По словам Галкина, по праздникам на лужайках горожане устраивают пикники и жарят шашлыки. Лучше всего по парку ездить на велосипеде. Юморист заметил, что надо быть осторожным на велодорожках. По утрам на них очень оживленно. Муж Аллы Пугачевой посоветовал всем надевать шлем.
Напомним, что Максим Галкин в конце февраля уехал в Израиль. В родную страну он возвращаться не спешит. В Израиле у него проходит серия концертов.
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