Галкин рассказал о любимом месте в Израиле с утопающим в зелени парком

По словам Галкина, по праздникам на лужайках горожане устраивают пикники и жарят шашлыки. Лучше всего по парку ездить на велосипеде. Юморист заметил, что надо быть осторожным на велодорожках. По утрам на них очень оживленно. Муж Аллы Пугачевой посоветовал всем надевать шлем.

Напомним, что Максим Галкин в конце февраля уехал в Израиль. В родную страну он возвращаться не спешит. В Израиле у него проходит серия концертов.

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