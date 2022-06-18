Галкин рассказал, как евреи просили его провезти алкоголь через границу

«Ко мне женщина после концерта в Хайфе подходит и говорит: «Максим, вы наш?». А я не знаю, что значит наш. Она говорит: «Ну вы по маме наш». Я говорю: «Ну ваш. Но почему вы шепчете?» А она: «Так что вы такие цены на билеты сделали! Берите с евреев больше, вы такой талантливый».