Галкин продолжает содержать охрану, садовников и домработниц в Грязи

Юморист Максим Галкин продолжает оплачивать услуги охранников, садовников и домработниц в деревне Грязь.
Журналистам удалось побывать в имении юмориста. За особняком ухаживают садовники, домработницы, на посту, как и раньше, стоит охрана.
Заметим, что замок Галкин оформил на себя еще до того, как взял в жены Аллу Пугачеву. Также у юмориста есть «трешка» в Новых Черемушках. Эта квартира досталась ему от родителей, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что Максим Галкин уехал из России еще в начале марта. В ближайшем будущем в родной стране он вряд ли появится.