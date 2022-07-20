Галкин после неудобных вопросов поклонников предъявил дочь Лизу

Максим Галкин всегда был активным блогером, чаще всего в его постах и влогах главную роль занимали его с Аллой Пугачевой дети Гарри и Лиза. При этом дочь появлялась в соцсетях артиста гораздо чаще, как более активный и артистичный ребенок.
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Любопытно, что с отлетом Максима Галкина за границу, все переменилось. Поклонники юмориста практически потеряли из вида Лизу, а муж примадонны стал показывать жизнь практически одного Гарри.
Фолловеры обеспокоились и стали задавать Максиму Галкину неудобные вопросы – дескать, что с лучилось с Лизой. Комик решил удовлетворить любопытство почитателей и предъявил им в Сети кадры с дочкой, сняв на видео прогулку с детьми по побережью. Наследница очень выросла и стала еще больше похожа на Аллу Пугачеву.
Напомним, ранее Максим Галкин анонсировал свои концерты в Европе и Австралии. Выступления состоятся в сентябре.