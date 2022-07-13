Галкин оправдался за свидание с красивым юношей в кафе

В латышских соцсетях, а потом и в российских СМИ написали, что Максима Галкина видели с «красивым светловолосым юношей» (немного женственным) в одном из кафе Риги.
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Правда в первоисточнике «очевидица» сразу написала, что она не уверена, что это был именно Галкин, но уж больно похож. Тем не менее новость журналисты подхватили с радостью, разошлась она по таблоидам мгновенно.
Максиму Галкину пришлось оправдываться и объяснять подписчикам, как все было на самом деле. Он заверил, что этого физически не могло быть.
«Спасибо хоть с «красивым». Это учитывая, что в этот приезд ни в Риге еще не был, ни в ресторан еще не выбирался», - написал муж Аллы Пугачевой в своем телеграме.